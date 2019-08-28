شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أرسنال تسخر من «لويز» بـ«فيديو كرتوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخرت جماهير نادى أرسنال الإنجليزى من الدولى البرازيلى ديفيد لويز، مدافع فريق الجانرز، بعد المستوى الهزيل الذى ظهر به أمام ليفربول، وعلى إثره خسر المدفعجية بنتيجة 3/1، فى المباراة التى أقيمت مطلع الأسبوع الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وانتقل لويز إلى صفوف آرسنال قبل غلق الميركاتو الصيفى فى إنجلترا بساعات قليلة، بمقابل 8 ملايين جنيه إسترلينى قادمًا من تشيلسى. وتداول مشجعو الجانرز «فيديو كرتونيًا» يسخر من ديفيد لويز، حيث تهكموا عليه لتسببه فى ركلة جزاء وأيضًا لخطئه فى الهدف الثالث الذى سجله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول.

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من جانبه، أكد تونى كاسكارينو، أسطورة نادى تشيلسى، أن ديفيد لويز ليس الحل لمشاكل فريقه الدفاعية بعد الخسارة أمام ليفربول، حيث قال فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «لا أعتقد أن بإمكان آرسنال الاعتماد على ديفيد لويز ضمن خطه الدفاعى بالمباريات، لقد كانت مراقبته لمحمد صلاح مضحكة».

وأضاف: «أنفق إيمرى 135 مليون جنيه إسترلينى هذا الصيف، لتدعيم الفريق وربما يكون الأداء قد تحسن قليلًا، لكن مازالت هناك أخطاء دفاعية ساذجة، ولذلك فهم لا يزالون غير قادرين على المنافسة على صدارة الترتيب فى الدورى الإنجليزى». فيما حرص ديفيد لويز، مدافع آرسنال، على توجيه رسالة إلى جماهير فريقه، حيث قال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «الحياة صعبة وكذلك كرة القدم فى بعض الأحيان».

وأضاف المدافع البرازيلى: «لكنى أعرف شيئًا واحدًا، لن أستسلم أبدًا. هذه هى حياتى دائمًا، جئت إلى هنا من أجل هدف محدد وسأقاتل حتى النهاية من أجله».

واختتم لويز: «شكرًا للجماهير على الدعم الذى تلقيته، لن ألجأ إلى الاختباء سواء فى الفوز أو الخسارة».