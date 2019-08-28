اتحاد الكرة المصري يكشف سبب عدم إعلان اسم مدرب منتخب مصر غدًا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كشف أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه غدًا.

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قال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يعرض على قناة صدى البلد المصرية ، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للفريق القومي.

وتابع أنه لم يصرح في الإعلام بإعلان اسم المدرب غدًا وإنما قال إنه من المحتمل إعلان اسمه غدًا.