سانشيز في انترميلان خلال ساعات 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
سانشيز
كتب
مصطفى صابر
كشف تقرير انجليزي عن اتمام انتقال النجم التشيلي مهاجم مانشستر يونايتد الى انتركيلان لمدة عام على سبيل الإعارة.
ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية ، فإن الصفقة والاتفاق بين الناديين تم بالفعل بشأن انتقال سانشيز لإنتر لمدة موسم واحد، هذا الصيف، مقابل نحو 11 مليون جنيه إسترليني.
وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يتطلع لتحميل إنتر أكبر قدر ممكن من راتب سانشيز (500 ألف جنيه إسترليني) أسبوعيًا، لإجراء هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يتضمن عقد سانشيز مع إنتر بندًا بأحقية الشراء، مقابل مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني اتفق عليه الناديان.
كما أضافت ان اللاعب سيتواجد غداً في مدينة ميلانو الإيطالية لإتمام التعاقد والخضوع للفحص الطبي.
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