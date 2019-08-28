شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: إسعاف 33 مشجعاً في «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر، 33 حالة خلال المشاركة في تغطية مباراة دوري أبطال آسيا 2019 بين فريقي الاتحاد والهلال، التي أقيمت مساء أمس (الثلاثاء) على ملعب الجوهرة في جدة.

وحسب المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في جدة عبدالله أحمد أبوزيد لـ«الخليج 365»، تولت الفرق إسعاف 33 حالة، نقلت ثلاث منها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وكانت الهيئة بمحافظة جدة بإشراف مدير إدارة الإسعاف سلطان بن سعد المالكي، استعدّت بخطة تشغيلية لتغطية أحداث مباراة دوري أبطال آسيا بين ناديي الاتحاد والهلال، إذ تضمنت الخطة تجهيز 16 فرقة إسعافية، منها 9 تم توزيعها في نقاط إسعافية في أرجاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدّية للمدينة الرياضية؛ للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث إصابات خلال مجريات المباراة، حسب الخطة المعدّة للمنشآت الرياضية.