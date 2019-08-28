شكرا لقرائتكم وفد "كاتالوني" جديد في باريس سعيا لضم نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 20:40

أرسل نادي برشلونة بطل إسبانيا وفدا الى باريس اليوم (الثلثاء)، في محاولة جديدة لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان، بحسب ما أشارت عدة تقارير أوروبية.



وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية الى ان اجتماع (الثلثاء) سيكون "حاسما" بين ادارة الناديين "بعد فشل التوصل الى اتفاق في الاجتماع الاول".

وأقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة لاعبه السابق الفرنسي اريك ابيدال، اوسكار غراو الرئيس التنفيذي والمدير في النادي خافيير بورداس.

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أضافت الصحيفة "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 ايلول/سبتمبر" موعد اقفال باب الانتقالات. تابعت "سيقدم برشلونة عرضا بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة الى ان الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

في المقابل، اشارت تقارير الى ان سان جرمان قد يطلب مئة مليون يورو زائد ديمبيلي والظهير البرتغالي نلسون سيميدو، وكان ممثلو النادي الكاتالوني التقوا مسؤولي سان جرمان منتصف الشهر الجاري من أجل التفاوض لاستعادة نيمار، بيد ان الاجتماع لم يفض الى اي اتفاق او تقدم ملحوظ.

وذكرت قناة "لاسيكستا" الاسبانية ان نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ويوفنتوس الايطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الاعارة مع خيار اجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، او بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.