شكرا لقرائتكم الزمالك يصطدم في المقاصة في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 20:02

يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة غدا (الأربعاء) على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، ويأمل المدير الفني للفريق "الأبيض" الصربي ميتشو في تحقيق الفوز والزحف نحو المباراة النهائية لتحقيق أول ألقابه مع فريقه الجديد.



ويظهر في قائمة الزمالك المغربي محمد أوناجم القادم من الوداد المغربي، فيما يغيب مواطنه خالد بوطيب لعدم الجاهزية، كما يعود لتشكيل الفريق صانع الألعاب الدولي طارق حامد بعد تعافيه من الإصابة، وتخلو القائمة من يوسف أوباما وزيزو للإيقاف، وأيمن حفني لاقتراب إعارته أو بيع عقده خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

بدوره، جدد رئيس الزمالك مرتضى منصور اتهام المدير الفني لفريق المقاولون العرب ومدافع الأهلي السابق عماد النحاس بالتساهل أمام الفريق "الأحمر" في المباراة التي شهدت تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري، والمح منصور إلى أن النحاس سيعين مدربا عاما في الجهاز الفني الجديد بدلا من محمد يوسف نظيره هذا الموقف.

من جانب آخر، تعلن لجنة التخطيط بالأهلي خلال ساعات اسم المدير الفني الجديد للفريق "الأحمر" خلفا للأوروغوياني المقال مارتن لاسارتي، ويبرز اسم البرازيلى باولو اتورى بجانب مدربين برتغالي وألماني كأبرز المرشحين للمنصب.