شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: تأجيل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، أن موعد مباراة السوبر المحلي، والذى كان مقررًا له يوم 18 سبتمبر المقبل بين الأهلي والزمالك سيتم تعديله الى موعد لاحق.

قال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية ، إن المباراة ستقام يوم 18 والأهلي والزمالك لديهما مباراة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أحد أيام13 أو 14 أو 15، ومع وضع حسابات السفر وخلافه فإنه من الصعب إقامة المباراة في موعدها.

وواصل أنه من الوارد إعلان اسماء رؤساء اللجان بعد جلسة الغد، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب إيقاف الدوري خلال بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقرر لها نوفمبر المقبل.

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يذكر أن الزمالك سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في السنغال في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

أما الأهلي سيقابل كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.. وتقام مباريات الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر في مصر للثنائي الأهلي والزمالك.