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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة الأربعاء فى كأس مصر على ملعب برج العرب فى تمام الثامنة مساء فى لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن الفوز للصعود للدور المقبل فى ظل القيادة الفنية الجديدة للصربى "ميتشو".
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة حيث يسعى الفريق الفيومى لمفاجأة الفريق الأبيض وتحقيق الانتصار عليه معتمدا على الصفقات الجديدة التى دعم بها صفوفه فى الانتقالات الصيفية الحالية.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة
يضم المقاصة بعض اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض خلال السنوات الماضية، مثل هاني سعيد ومحمد مسعد وحسني فتحي وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور ومحمد رمضان.
ويسعى هؤلاء لإثبات الذات، وتوجيه رسالة للزمالك تؤكد أن رحيلهم لم يكن قرارا صائبا، بجانب محاولة البحث عن مكان تحت الأضواء بعدما ابتعدوا عنها عقب رحيلهم عن القلعة البيضاء.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والأبيض يستعيد جهود طارق حامد
ويستعيد نادي الزمالك لجهود طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض فى مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
طارق حامد لاعب نادي الزمالك
وكان طارق حامد قد تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزاً للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى كأس مصر
ويدخل فريق مصر المقاصة غداً الاثنين في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة
كان المقاصة قد أنهى معسكر الإسماعيلية الخميس الماضي وحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات السبت للاستعداد لمواجهة القلعة البيضاء.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى كأس مصر
وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره ديكاداها الصومالى، بسداسية دون رد، فى مباراة إياب دور الـ64 التى جمعت بينهما مساء السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بسباعية دون رد، ليتأهل إلى الدور التالى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 13 / 0 ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر القادم.
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