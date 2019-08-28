شكرا لقرائتكم فيتوريا.. عازف موسيقي داخل الملعب وخارجه.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يٌعرف البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر بحبه للموسيقى خارج الملعب، وتحقيق النتائج على المعشب الأخضر، وهو ما فعله في كل فريق يديره وصولاً إلى النصر الذي وضعه على أعتاب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وعانى النصر من غيابات كبيرة أمام السد القطري يوم الاثنين تمثلت بابتعاد هدافه عبدالرزاق حمدالله عن المباراة الهامة بسبب الإصابة، إلا أن كتيبة "العازف" البرتغالي تغلبت على السد بهدفين، ومستويات باهرة.