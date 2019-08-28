شكرا لقرائتكم الموهوب الكرواتي كوريتش ينضم إلى ألميريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ألميريا تعاقداته الصيفية وضم يوم الثلاثاء الموهوب الكرواتي أنتي كوريتش بنظام الإعارة من روما الإيطالي حتى نهاية الموسم، مع خيار شراء العقد بعد نهاية فترة الإعارة.

ويعتبر كوريتش (22 عاماً) من أبرز المواهب الكرواتية في كرة القدم، وحصل على جائزة "الأمل الكرواتي للعام" الخاصة باللاعبين الواعدين عام 2017، ووصفته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية العام ذاته بأنه واحداً من أفضل 30 لاعباً تحت 20 عاماً في أوروبا.

وبدأ كوريتش اللعب مع دينامو زغرب العريق في 2014 وحتى العام الماضي عندما انتقل إلى روما الماضي بعد تحقيق لقب الدوري 4 مرات والكأس مرتين.

ومع روما خاض الموهوب الكرواتي مباراتين في الدوري الإيطالي الموسم الماضي أمام سبال وكالياري.