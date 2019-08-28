تمديد عقد جائزة إسبانيا الكبرى حتى عام 2020

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أعلن القيمون عن الفورمولا واحد وحلبة كاتالونيا الاسبانية التي تستضيف جائزة إسبانيا الكبرى انهما توصلا إلى إتفاق لتمديد بقاء السباق على روزنامة بطولة العالم للفئة الاولى حتى عام 2020.

وأفاد منظمو السباق الكاتالوني في بيان أن "حلبة برشلونة - كاتالونيا مددت عقدها مع الفورمولا واحد حتى عام 2020، ما سيسمح لها باستضافة سباق جائزة إسبانيا الكبرى للعام الثلاثين على التوالي".

واشاد الاميركي تشايس كاري الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد بتمديد العقد، مؤكدا ان الابقاء على سباق اسبانيا هو "جزء من استراتيجيتنا للحفاظ على الجذور الاوروبية للفورمولا واحد، بالتزامن مع انتشار البطولة في دول جديدة".

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وتشهد بطولة الفئة الاولى العام المقبل عودة جائزة هولندا الكبرى بعدما غابت منذ عام 1985، اضافة الى انضمام جائزة فيتنام الكبرى الى البطولة العالمية التي تنطلق من حلبة ألبرت بارك في ملبورن الأسترالية في 15 آذار/ مارس 2020.

في المقابل أعلن القيمون عن حلبة برشلونة - كاتالونيا وضع خطة استراتيجية لتطوير مشروع اكثر طموحا، من اجل تحديد الدور الذي تريد ان تلعبه الفورمولا واحد على المدى الطويل.

وكانت حلبة سيلفرستون البريطانية التي تستضيف سباق جائزة بريطانيا الكبرى، أعلنت في وقت سابق تمديد العقد الذي يربطها مع الفورمولا واحد حتى عام 2024 على أقل تقدير. كما دخلت ثلاث جوائز كبرى بمفاوضات مع الفورمولا واحد لتجديد عقودها للعام المقبل أو أكثر، وهي: إيطاليا (حلبة مونزا)، المكسيك (مكسيكو) وألمانيا (هوكنهايم).