روبليف يخرج تسيتسيباس في مباراة ماراثونية

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أطاح الروسي أندريه روبليف باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثامنا من الدور الأول لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه عليه 6-4 و6-7 (5-7) و7-6 (9-7) و7-5 في مباراة ماراتونية استمرت ثلاث ساعات و54 دقيقة الثلاثاء.

وتابع روبليف المصنف 43 عالميا عروضه القوية في الآونة الأخيرة لا سيما بعد تفوقه على السويسري المخضرم روجيه فيدرر في الدور الثالث من دورة سينسيناتي الأميركية استعدادا لهذه البطولة قبل أسبوعين.

وقال روبليف "كانت المباراة صعبة علينا الاثنين. كانت الظروف صعبة لكننا قدمنا مباراة مدهشة. كنت متعبا في آواخر المباراة في حين بدأ منافسي يشعر بتقلصات عضلية. حاولت اظهار خلاف ذلك".

وهي المرة الثانية التي يخرج فيها تسيتسيباس من الدور الأول من بطولة كبيرة بعد توديعه بطولة ويمبلدون في الدور ذاته الشهر الماضي.

