الاتحاد ضد الهلال …. الإتى يحسم المواجهة الأسيوية الأخيرة بثلاثية

الاتحاد ضد الهلال في قمة سعودية أسيوية من الطراز الثقيل عندما يتلقى الفريقان في الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة على إستاد الملك عبد الله الدولي بمدينة جدة، خلال لقاءت ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويأتي الهلال مباراة اليوم متسلحًا برقم مميز حيث لم يهزم من الاتحاد في آخر 3 مواسم بالدوري السعودي، بعدما سيطر الزعيم على مباريات الكلاسيكو في آخر 6 مواجهات محليًا.

ولم يفوز الاتحاد في الثلاث مواسم الأخيرة ضد الهلال منذ خسارته الأخيرة يوم 28 أكتوبر 2016، في المقابل لدي الاتحاد أفضلية قارية، حيث فاز على الهلال في آخر لقاء جمع بين الفريقين في دوري أبطال آسيا وكانت بنتيجة 3/1 في دور الـ16، ليتأهل الفريق الجدوى إلى ربع النهائي.