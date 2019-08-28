وكيل أعمال بوفون يكشف عن سبب رفض بوفون عرض برشلونة

رحل بوفون عن باريس سان جيرمان في يونيو المنصرم بعد موسم يتيم، وقبل عودته في صفقة انتقال مجانية إلى يوفنتوس، قدم له عرضاً من برشلونة للانتقال إلى صفوفه خلال انتقالات الصيف الجاري.

من جانبه ذكر وكيل أعمال بوفون في حديثه مع موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي” كنا نتواصل مع بورتو وكان هناك اهتمام من البرازيل وفى الوقت نفسه وصلته دعوة من اليوفى للعودة إليه، وقمنا بتقييم وضعه الأسرى وحقيقة أنه سيكون من الصعوبة عليه أن ينتقل لبلدٍ آخر مرة أخرى”.

وعن عرض برشلونة وكيل أعمال بوفون قائلاً “نعم كان هناك عرض من البارسا.. لكنها لم تكن خطوة للأمام لأن البارسا بنفس قوة يوفنتوس.. ولأن اليوفى هو فريقه المقرب ولديه البيئة التي عاش فيها بعض المشاعر التي لا تنسى، إنه مازال رياضيا كبيرا وبعمر الـ42 عاماً ومازال يطمح في تحقيق نتائج جيدة هذا العام”.