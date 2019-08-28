مانشستر يونايتد يرفض التفريط فى البرازيلي فريد

رفض النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فكرة التخلي عن البرازيلي فريد خلال الصيف الحالي، ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية فإن سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، يرغب في استمرار البرازيلي فريد، في قلعة “أولد ترافورد”، ولا يريد التفريط في مجهوداته خلال الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن اللاعب لم يشارك مع مانشستر يونايتد حتى الآن في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري، لكن سولشاير يرفض رحيله خوفاً من عقبات مستقبلية بخط الوسط لاسيما بعد مغادرة أندير هيريرا إلى باريس سان جيرمان، ويأتي البرازيلي فريد دائرة إعجابات فيورنتينا الإيطالي، لاسيما أن الميركاتو في إيطاليا لا يزال يمتد حتى 2 سبتمبر القادم.