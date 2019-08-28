ريفالدو يطالب برشلونة بإنهاء صفقة نيمار سريعاً

أراد النجم البرازيلي السابق ريفالدو، مسؤولي نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، ببذل قصارى جهدها من أجل عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى “كامب نو” فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من باريس سان جيرمان.

وذكر ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، “مغادرة نيمار عن برشلونة كان خاطئ، لأنه كان عليه ألا يغادر أحد أكبر الأندية في العالم ولكنه الآن مهتم علي العودة”.

وتابع نجم برشلونة السابق بين عامى 1997 و2002 “أثق في أن رئيس برشلونة وجميع أعضاء المجلس لن يعطوا الفرصة لنيمار بالذهاب إلى نادٍ آخر”، واختتم ريفالدو تصريحاته “أتمنى أن يتم الوصول لاتفاق بأسرع وقت مع باريس سان جيرمان من أجل العودة للبارسا”.