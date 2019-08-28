الصحافة الإيطالية تحتفل بضربة كونتى الأولى.. هو ده الإنتر

تصدر فريق إنتر ميلان جميع أغلفة الصحافة الرياضية الإيطالية الصادرة صباح اليوم، عقب الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على ليتشى أمس بنتيجة 4 / 0 في المباراة الأولي من الدوري الإيطالي.

وظهر إنتر بشكل جيد في أول لقاء له بالكالتشيو تحت قيادة مدربه الجديد أنطونيو كونتى الذي تولى مسئولية القيادة مطلع الصيف الحالي، حيث تتوسم فيه الجماهير والإدارة إعادة النادي لطريق التتويج بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع يوفنتوس وتشيلسى ومنتخب إيطاليا.

وأنهي الإنتر الشوط الأول متقدمًا بثنائية بروزوفيتش في الدقيقة 21 وستيفانو سينسي فى الدقيقة 24، وفى الشوط الثاني أحرز لوكاكو الثالث في الدقيقة 60 وانهي كاندريفا الرباعية في الدقيقة 84.

وجاءت أبرز عناوين الصحافة الإيطالية كالتالي:

لاجازيتا: هذا هو الإنتر

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كوريرى: كونتى يعض