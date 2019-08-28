سارى يطلب قيادة يوفنتوس ضد نابولى رغم معاناته من المرض

ذكرت تقارير صحفية عن تطورات جديدة حول ماوريسيو سارى المدير الفني لفريق يوفنتوس، والذي يشكو من التهاب رئوي حرمه من الحضور على دكة البدلاء للسيدة العجوز ضد بارما في بداية الدوري الإيطالي، وكشفت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية أن مدرب يوفنتوس يريد العودة إلى العمل والحضور على مقاعد البدلاء في لقاء نابولى المقرر إقامتها السبت القادم على ملعب “آليانز ستاديوم” خلال مباريات الجولة الثانية للكالتشيو.

وتابعت الصحيفة أن ماوريسيو سارى مدرب يوفنتوس، يحتاج إلى أن يكون بالقرب من الفريق في هذه اللقاء المهم أمام أحد المنافسين الأقرب للتتويج بلقب الدوري الإيطالي كل موسم، لكن قبل ذلك سوف يحتاج سارى لإجراء كشوفات طبية جديدة قبل الحصول على التصريح الطبي للتواجد بمقعد القيادة الفنية للبيانكونيرى.