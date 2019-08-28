شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يحقق ذهبية الزوجي المختلط بدورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الرماية ذهبية منافسات الحفرة المختلط بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب ، وشارك في منافسات الحفرة المختلط الثنائي أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة. كان أحمد قمر قد حقق ذهبية الرجال في الرماية بدورة الألعاب الإفريقية ..وجاء أحمد قمر في المركز الأول بمجموع 122 نقطة متفوقا على بطل الجزائر الذي جاء في المركز الثاني ومواطنه الجزائري في المركز الثالث ، كما حصدت ماجي عشماوي ذهبية السيدات.

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