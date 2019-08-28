شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخاطب "كاف" لتحديد موعد مباراة الذهاب أمام ماليندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جهاز الكرة بالنادى المصرى بقيادة ياسر سالم مدير الكرة، الإعداد لرحلة الفريق إلى زنجبار لملاقاة فريق ماليندى فى مباراة ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية وهى المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13، 14، 15 سبتمبر المقبل على ملعب عمانى بزنجبار.

وخاطب مسئولو المصرى، نادى ماليندى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” من أجل تحديد يوم محدد للمباراة وذلك لتحديد موعد رحلة المصرى إلى تنزانيا والتى بدأ جهاز الكرة بالفعل فى استصدار تأشيراتها وذلك من خلال السفارة التنزانية بالقاهرة، كما قام جهاز الكرة أيضًا بالتواصل مع السفارة المصرية بتنزانيا للتنسيق معها بشأن حجز فندق الإقامة وكذلك ملاعب التدريب والتنقلات وكافة الأمور الإدارية المتعلقة برحلة المصرى إلى هناك.

على صعيد آخر، أتمت إدارة النادى المصرى بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذى للنادى استصدار القرار الوزارى الخاص بسفر الفريق إلى تنزانيا والتى سينتقل منها الفريق إلى جزيرة زنجبار لملاقاة ماليندي.