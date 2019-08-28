شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 27/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء الموافق 27/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، ميتشو يحذر اللاعبين من تكرار مشهد "الأنانية" أمام المقاصة، والمنتخب الأولمبى يستدعى ثلاثى الأبيض لوديتى السعودية. ميتشو يحذر لاعبى الزمالك من تكرار مشهد "الأنانية" أمام المقاصة حذر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك لاعبى فريقه من تكرار مشهد "الأنانية" واللعب الفردى أمام المقاصة، مثلما حدث فى لقاء العودة أمام ديكاداها بطل الصومال، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6 /0. الصربى ميتشو يجهز خالد بوطيب ببرنامج تأهيل خاص حدد الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للمغربى خالد بوطيب، من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية وتجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق. الزمالك يخطر أيمن حفني بموعد حسم رحيله أخطر مسئولو نادي الزمالك، أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض، بحسم رحيله عن قلعة ميت عقبة عقب مباراة المقاصة، التي ستقام غدا الأربعاء، علي استاد برج العرب، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. استدعى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ثلاثى الزمالك مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام للمعسكر المقبل الذى يشهد وديتى الفراعنة أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر. Advertisements كريم ذكرى لـ"تايم سبورت": محمد إبراهيم ظلم فى الزمالك كشف كريم ذكرى لاعب الزمالك السابق أن محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق والمقاصة الحالى تعرض للظلم فى القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة قبل رحيله. محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك والمقاصة بعد استبعاد أمين عمر أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف. الزمالك يخوض آخر تدريب على برج العرب قبل مواجهة المقاصة يخوض فريق الزمالك، آخر تدريباته حاليًا على استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، فى الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر. مرتضى منصور يكرم مسئولي نادى نجمة سيناء حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على استضافة مسئولي نادى نجمة سيناء فى مقر مكتبه بالقلعة البيضاء بميت عقبة، لتكريمهم وتهنئتهم بصعود الفريق لدورى الدرجة الثانية.

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