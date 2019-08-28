شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا فى الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.. وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

شهدت لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى، جدلاً واضحاً على مدار الفترة الماضية بسبب تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق حيث رحّب البعض بفكرة ضم مدرب حراس مرمى أجنبى للجهاز الجيد، المُزمع إعلانه خلال الأيام -وربما الساعات- القليلة فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة.

ومن المقرر أن يحسم الأهلى خلال الساعات المقبلة المدرب الأجنبى الجديد، حيث يتفاوض أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى حالياً مع ثلاثة مدربين فى أوروبا.

وكان الأهلى قد قرر إقالة الأورجويانى مارتن لاسارتى عقب الخسارة من بيراميدز والخروج من دور الـ16 لكأس مصر.

الأهلى يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر غداً

يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، في السادسة من مساء غد الأربعاء المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر بعد الانتهاء من أعمال إنشائها، وذلك في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي. Advertisements وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الثلاثين من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية . وأضاف مرجان أن الفترة القادمة ستشهد أيضا الانتهاء من العملية الإنشائية الخاصة بمجمع حمام السباحة الجديد في فرع مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير أسوار النادي ومداخله؛ سواء في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، أو فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

هل حدد الأهلى مليونى جنيه راتبا شهريا للمدرب الأجنبى الجديد؟.. اعرف الحقيقة

رفضت إدارة النادى الأهلى تحديد سقف معين لراتب المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه لخلافة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، حيث كشفت مصادر داخل مجلس إدارة النادى الأحمر عزمها التعاقد مع مدرب كبير حتى لو وصل راتبه الشهرى لـ150 ألف دولار أو 180 ألف دولار، وكان لاسارتى ومعاونوه سباستيان المدرب العام وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية يتقضون 120 ألف دولار شهرياً. ويواصل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى مفاوضاته المُكثفة خلال رحلته الأوربية مع أكثرلا من مدرب أجنبي تمهيداً للتعاقد مع مدرب يقود الفريق خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي.

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