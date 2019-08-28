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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : نحترم رغبة السيد فريد فى الرحيل ولكنه مقيد بالقائمة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد فرج عامر رئيس نادى سموحه على احترام إدارة ناديه لرغبة قائد الفريق السيد فريد فى الرحيل عن النادى بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى لطريق مسدود .
وأضاف عامر خلال تويتة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك " أن إدارة سموحه تحترم رغبة السيد فريد فى الرحيل بشرط وصول عرض رسمى يليق به وهو ما زال فى القائمة الأولى المقدمة من سموحه لإتحاد الكرة "
كانت هناك ازمة قد نشبت مؤخرا بين السيد فريد وحسام حسن وإبراهيم حسن المدير الفنى ومدير الكرة بسموحه بعدما قام الاخير بخصم 25 % من مستحقات اللاعب عن الموسم الجديد نظرا لإجرائه عملية بالركبة دون علمهما .
فرج عامر
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