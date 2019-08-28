شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : نحترم رغبة السيد فريد فى الرحيل ولكنه مقيد بالقائمة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد فرج عامر رئيس نادى سموحه على احترام إدارة ناديه لرغبة قائد الفريق السيد فريد فى الرحيل عن النادى بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفنى لطريق مسدود .

وأضاف عامر خلال تويتة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك " أن إدارة سموحه تحترم رغبة السيد فريد فى الرحيل بشرط وصول عرض رسمى يليق به وهو ما زال فى القائمة الأولى المقدمة من سموحه لإتحاد الكرة "

كانت هناك ازمة قد نشبت مؤخرا بين السيد فريد وحسام حسن وإبراهيم حسن المدير الفنى ومدير الكرة بسموحه بعدما قام الاخير بخصم 25 % من مستحقات اللاعب عن الموسم الجديد نظرا لإجرائه عملية بالركبة دون علمهما .