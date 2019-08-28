شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 27/8/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها تحقيق الأبطال المصريين العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فى دورة الالعاب الأفريقية.

بيان الأهلى يؤكد انفراد الخليج 365 بسفر وفد الأهلى إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد

جاء بيان النادى الأهلى باجتماع لجنة التخطيط للكرة فى الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء لمناقشة ما وصل له وفد النادى المتواجد فى أوروبا للتفاوض مع المدير الفنى الجديد ليؤكد ما انفرد به ”الخليج 365” أمس بتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى فى ألمانيا للتفاوض مع المدير الفنى الجديد وأن هناك أكثر من بديل جاهز فى أوروبا حال فشل المفاوضات مع المدرب الألمانى.

باسم على يمدد عقده مع الأهلى ٣ مواسم قبل إعارته

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد باسم علي ظهير أيمن الفريق لمدة 3 مواسم إضافية ليصبح متبقي للاعب ٥ سنوات مع الفريق الأحمر، وذلك تمهيدا لاعارته لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الإسماعيلي والإتحاد السكندري والجونة .

أزارو يغيب عن مران الأهلى الجماعى.. ومران مُنفرد لإكرامى

تغيّب وليد أزارو مهاجم الأهلى عن مران الفريق الجماعى المُقام حاليًا على ملعب التتش فيما يخوض شريف إكرامى حارس الفريق مرانًا مُنفردًا مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.

فوز فراعنة اليد الشاطئية على إيطاليا فى ربع نهائى البحر المتوسط باليونان

فاز منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية على نظيره الإيطالى بنتيجة 2/0 فى إطار ربع نهائى بطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان، ليتأهل إلى نصف النهائى.



يد الشاطئية

صور وفيديو.. إسراء أحمد تفوز بفضية وزن 64 برفع الأثقال ونعمة تحصد البرونزية

توجت الرباعة المصرية إسراء أحمد بميدالية فضية جديدة لتضاف إلى رصيد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا فى المغرب.

Advertisements

وفاة والد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة

توفى والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط.

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف.

قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تأجيل منافشة تشكيل الجهاز الفنى للمنتخب الأول إلى جلسة أخرى بخلاف التى سيتم عقدها غداً الأربعاء، وذلك لتخصيص جلسة الغد لمناقشة عدد من الملفات الملحة التى يتطلب ضرورة الانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الجديد.

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تغريم الرباعى إبراهيم الجمال ورميح سامح وعمرو الجندى ولاعبى المنتخب 195 ألف جنيه نظر لتخلفهم عن الانضمام للمنتخب فى بطولة الأفروباسكت التى أقيمت مالى .

حصدت البعثة المصرية للشطرنج الميدالية الذهبية بمنافسات الفردى السريع بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب.