شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المطروحى يهزم سيراميكا كليوباترا 3 / 1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام الرجاء المطروحى 3 / 1 فى المباراة الودية التى جرت بينهما ضمن المعسكر المغلق الذى يقيمه سيراميكا ببرج العرب بالإسكندرية .

كان الفريق بدأ معسكره المغلق فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، يوم السبت الماضي، وخاض أول مباراة ودية مساء الأحد، أمام فريق أبو قير للأسمدة، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

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وقرر هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا إقامة سبع وديات خلال فترة المعسكر، مع أندية الدرجة الثانية، بعد أن لعب ثلاث وديات فى القاهرة أمام أندية وادى دجلة وإنبى والإنتاج الحربي.