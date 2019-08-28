شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ومرتضى منصور يجتمعان برئيس الاتحاد الدولى 11 سبتمبر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع كبار الأندية الأفريقية وعلى رأسها القطبين الأهلى والزمالك. وأكد الإعلامى سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن الاجتماع سيحضره محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ومرتضى منصور رئيس الزمالك. وتحدد ان يقام الاجتماع يوم 11 سبتمبر المقبل بالقاهرة وسيكون هناك العديد من رؤساء الأندية الكبرى فى القارة الأفريقية.

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