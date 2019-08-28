سوبر كورة.. استدعاء وليد أزارو لمعسكر المنتخب المغربى واستبعاد خالد بوطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البوسنى خليلوزيتش المدير الفنى للمنتخب المغربى الشقيق قائمة الفريق المستدعاة لمعسكر سبتمبر المقبل لخوض مباراتين وديتين. ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربى لكرة القدم مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و 10 واللتين ستقام بالملعب الكبير لمدينة مراكش. لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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