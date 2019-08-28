شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق كاسح للزمالك فى مباريات الدورى تحت إدارة محمد معروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، المقرر لها غدًا الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، للحكم محمد معروف.

ومن المقرر أن يكون محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال، وسمير جمال، وأحمد العدوي حكم رابع، وسعيد حمدة ومحمد سلامة حكمين خامسين.

ويعد الزمالك من أكثر الفرق التى أدار لها محمد معروف مباريات فى مسابقة الدورى بالموسم المنقضى، بواقع 16 لقاء، حقق خلالهما الأبيض الفوز فى 11 وتعادل فى 4 وخسر مباراة وحيدة.

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وأشهر محمد معروف 16 بطاقة صفراء للاعبو الزمالك، وطرد وحيد بعد البطاقة الصفراء الثانية، ولم يشهر الكرت الأحمر بشكل مباشر، كما احتسب 6 ركلات جزاء للفارس الأبيض.

ولم يسبق لمعروف إدارة مباريات للزمالك فى مسابقة كأس مصر، كما إنه لم يقوم بإدارة أى مباراة بين الزمالك والمقاصة من قبل، لتأتى مواجهة الغد هى الأولى لمعروف بين الفريقين.