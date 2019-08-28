شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الأهلى يؤكد انفراد الخليج 365 بسفر وفد الأهلى إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء بيان النادى الأهلى باجتماع لجنة التخطيط للكرة فى الواحدة ظهر غدٍ الأربعاء لمناقشة ما وصل له وفد النادى المتواجد فى أوروبا للتفاوض مع المدير الفنى الجديد ليؤكد ما انفرد به ”الخليج 365” أمس بتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى فى ألمانيا للتفاوض مع المدير الفنى الجديد وأن هناك أكثر من بديل جاهز فى أوروبا حال فشل المفاوضات مع المدرب الألمانى.



امير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى فى اوربا

بيان الأهلى

كان بيان النادى الأهلى قد نص على تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فنيٍ، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.

كان وفد الأهلي قد توجّه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت؛ لا سيّما وأن الموسم الكروي بدأ في معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة. هذا، ويستمر وفد الأهلي في مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادي، والاعتماد من مجلس الإدارة.

ومن المتوقع أن يتم حسم ملف المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة والاعلان عنه ليسدل الستار حول هذا الملف الذى بدأ منذ رحيل الأورجويانى مارتن لاسارتى