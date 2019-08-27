الان تتابع الاتحاد والهلال حبايب بالتعادل السلبي في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:38 م, 27 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 تعادل الهلال والاتحاد في المباراة المقامة بينهما على ملعب الملك عبدالله، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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