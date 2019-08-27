الامارات | 5 أسباب وراء "قمة الإحباط" بين عملاقي الكرة السعودية الهلال والاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء "قمة الإحباط" بين عملاقي الكرة السعودية الهلال والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ عملاقا الكرة السعودية الهلال واتحاد جدة المتابعين لمباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد المستوى المحبط الذي ظهرا عليه وأسفر عن تعادلهما سلباً على استاد الجوهرة المشعة.

"الامارات اليوم" ترصد أبرز خمسة أسباب وقفت وراء غياب متعة الأداء أمام 54 ألف متفرج في المدرجات، والجمهور الذي كان متعطشا للمباراة خلف الشاشات.

1

درجة الحرارة

عانى لاعبو الفريقين تدهور الحالة البدنية خلال المواجهة نظرا لارتفاع حرارة الطقس في جدة، إذ بلغت درجة الحرارة الملموسة 39 درجة مئوية، مما انعكس على سوء الأداء.

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2

الصافرة

تأثر فريق الهلال تحديدا بأخطاء صافرة الحكم الأسترالي كريس بيث الذي لم يحتسب ركلة جزاء واضحة -بحسب خبراء التحكيم- لمصلحة الزعيم، وكانت ستنقل المستوى الفني إلى واقع أفضل، عندما سدد العملاق غوميز كرة نحو المرمى ارتطمت بقوة بيد مدافع الاتحاد.

3

حذر وتكتل

طغى على المباراة حذر مبالغ فيه وغير متوقع من فريقان يجيدان الكرة الهجومية، وانحصر الأداء أغلب الوقت في منطقة الوسط وخصوصا في الشوط الأول الذي لم يشهد سوى فرصة يتيمة للاعب الهلال سالم الدوسري تكفل بصدها حارس الاتحاد فواز القرني.

4

أخطاء ساذجة

لم تقدم الاسماء الرنانة الموجودة في الملعب ولو نصف مستواها الفني المعهود وارتكب اللاعبون أخطاء في الاستلام والتسليم، وكثرت الكرات المقطوعة في الهجمات الحقيقية، وكانت فرصة لاعب الاتحاد رومارينيو أكثر لقطة مزعجة للاتحاديين بعد إهداره هدفا محققا أمام المرمى المشرع دون ان يستغل خطأ الحارس عبدالله المعيوف.

5

مفاجأة الأجانب

لم يقنع اللاعبون الأجانب من كلا الفريقين المتابعين وخصوصا البرازيلي رومارينيو والتشيلي خيمينيز من الاتحاد والبيروفي كاريلو والفرنسي غوميز من الهلال، فيما ظهر بشكل جيد نوعا ما التشيلي فيلانويفا والايطالي جيوفينكو.