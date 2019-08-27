شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم قمة الاتحاد والهلال الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الاتحاد والهلال السعوديان سلبيا في جدة، ضمن مباراة قمة محلية قارية، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

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وتقام مباراة الإياب في الرياض في 17 سبتمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز فيها، السد القطري أو النصر السعودي في الدور نصف النهائي، علما بأن الأخير تقدم على الأول 2-1 ذهابا في الرياض، الاثنين.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ16، بنظام خروج الخاسر من مباراة واحدة.

وبهذه النتيجة، بقيت حظوظ الفريقين قائمة في بلوغ الدور نصف النهائي، علما بأن التعادل الإيجابي بأي نتيجة يؤهل الاتحاد، في حين يحتاج الهلال إلى الفوز على ملعبه بأي نتيجة كانت.