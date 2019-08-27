الأهلي المصري يقترب من الإعلان عن مدربه الجديد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
أكد النادي الأهلي المصري أن هناك إجتماعا غداً للجنة التخطيط، لمتابعة ومناقشة الموقف النهائي من المدربين الأجانب المرشحين لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق عقب الخسارة أمام بيراميدز في دور الستة عشر بكأس مصر لكرة القدم.
وذكر الأهلي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة سوف تستعرض تقرير وفد النادي المتواجد حاليًا في أوروبا،حول المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني.
وكان وفد الأهلي توجه إلى أوروبا قبل يومين لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت ، وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة أنه حتي الأن لم يستقر علي المدرب الجديد.
وأضاف المصدر ذاته(الذي لم يتم تسميته) أن المفاوضات لا زالت مستمرة ، حيث سيتم الحسم وتوقيع العقود خلال الأسبوع الجاري.
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