فينسيوس يتسبب في حيرة ريال مدريد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
أصبح وضع اللاعب البرازيلي الشاب فينسيوس، محير للغاية بالنسبة لجماهير ريال مدريد، فاللاعب الذي كان ينظر له بأنه واحد من أهم مواهب النادي الملكي، بل إنه أهم موهبة في ريال مدريد في الوقت، فجأة أصبح سير دكة الإحتياط، ولا يشارك بإستمرار مع المدرب زين الدين زيدان، والذي بدأ يعتمد بشكل كبير على الثنائي "جاريث بيل وخاميس درودريجيز" بدلًا منه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجماهير المدريدية.
فينسيوس في شهور قليلة تحول من واحد من اللاعبين الأساسين في صفوف ريال مدريد إلى لاعب إحتياطي لا يشارك بصفة أساسية دون أي أسباب، ويرى مسؤولي ريال مدريد، بأن البرازيلي هو واحد من المواهب الشابة البارزة على مستوى العالم، لدرجة إن ريال مدريد قد رفض الحديث عن دخوله كجزء في صفقة نيمار، حيث كان النادي الباريسي يسعى لإقحامه في الصفقة لتسهيل رحيل نيمار لسانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي رفضه النادي الملكي بشدة، وأكد بأن فينسيوس ليس للبيع. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الإدارة المدريدية ترغب في أن يعطي زيدان بعض الوقت والفرص للنجم البرازيلي الشاب، والذي يملك إمكانيات فنية جيدة، قد تساعد بشكل كبير النادي في مباريات الدوري والكأس وكذلك مباريات دوري الأبطال، ولكن يبقى القرار الأخير في يد المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، والذي يبدو بأنه قد قرر الإبقاء على جاريث بيل وخاميس رودريجيزي، وهو ما سيقلل من فرصة فينسيوس في الموسم الحالي.
وفي سياق منفصل، يبدو بأن نادي ريال مدريد قد فقد فرصه في الحصول على اللاعب البرازيلي الآخر "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما توصل برشلونة إلى إتفاق مبدائي مع النادي الباريسي، بحسب ما ذكرته الصحف الكتالونية صباح اليوم، مؤكدة بأن إجتماع حاسم سيعقد اليوم بين إدارة برشلونة من جهة وإدارة باريس من جهة أخرى لحسم تفاصيل الصفقة.
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