الارشيف / اخبار الرياضه

فينسيوس يتسبب في حيرة ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أصبح وضع اللاعب البرازيلي الشاب فينسيوس، محير للغاية بالنسبة لجماهير ، فاللاعب الذي كان ينظر له بأنه واحد من أهم مواهب النادي الملكي، بل إنه أهم موهبة في ريال مدريد في الوقت، فجأة أصبح سير دكة الإحتياط، ولا يشارك بإستمرار مع المدرب زين الدين زيدان، والذي بدأ يعتمد بشكل كبير على الثنائي "جاريث بيل وخاميس درودريجيز" بدلًا منه، وهو الأمر الذي أثار حيرة الجماهير المدريدية.

Advertisements

فينسيوس في شهور قليلة تحول من واحد من اللاعبين الأساسين في صفوف ريال مدريد إلى لاعب إحتياطي لا يشارك بصفة أساسية دون أي أسباب، ويرى مسؤولي ريال مدريد، بأن البرازيلي هو واحد من المواهب الشابة البارزة على مستوى العالم، لدرجة إن ريال مدريد قد رفض الحديث عن دخوله كجزء في صفقة ، حيث كان النادي الباريسي يسعى لإقحامه في الصفقة لتسهيل رحيل نيمار لسانتياجو برنابيو، وهو الأمر الذي رفضه النادي الملكي بشدة، وأكد بأن فينسيوس ليس للبيع. وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الإدارة المدريدية ترغب في أن يعطي زيدان بعض الوقت والفرص للنجم البرازيلي الشاب، والذي يملك إمكانيات فنية جيدة، قد تساعد بشكل كبير النادي في مباريات الدوري والكأس وكذلك مباريات دوري الأبطال، ولكن يبقى القرار الأخير في يد المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان"، والذي يبدو بأنه قد قرر الإبقاء على جاريث بيل وخاميس رودريجيزي، وهو ما سيقلل من فرصة فينسيوس في الموسم الحالي.

وفي سياق منفصل، يبدو بأن نادي ريال مدريد قد فقد فرصه في الحصول على اللاعب البرازيلي الآخر "نيمار دا سيلفا" نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما توصل إلى إتفاق مبدائي مع النادي الباريسي، بحسب ما ذكرته الصحف الكتالونية صباح اليوم، مؤكدة بأن إجتماع حاسم سيعقد اليوم بين إدارة برشلونة من جهة وإدارة باريس من جهة أخرى لحسم تفاصيل الصفقة.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فينسيوس يتسبب في حيرة ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا