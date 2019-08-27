برشلونة يقترب من استعادة خدمات نيمار (المدير الرياضي لبرشلونة)

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كشف المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني خافيير بورداس بأن ناديه اقترب من استعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي بعد مفاوضات بين الجانبين الثلاثاء.



وقال بورداس للصحافيين بعيد عودته من باريس حيث اجتمع بمسؤولي نادي العاصمة الفرنسية "لا اتفاق حتى الآن. لا زلنا نفاوض لكننا نعتقد بأننا ندنو (من اتمام الصفقة)".

وعندما سئل ما اذا كانت المحادثات تتمحور حول المبلغ المالي اكتفى بالقول "نعم، بكل تأكيد". وبحسب صحيفة "لو باريزيان" فان برشلونة عرض مبلغا مقداره 170 مليون على ان يتم تسديده على دفعتين وربما يتضمن لاعبا او لاعبين ينتقلان في الاتجاه المعاكس.

وكان النادي الكاتالوني أوفد لاعبه السابق الفرنسي إريك ابيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي وبورداس الى باريس الثلاثاء للتفاوض حول عودة نيمار الى صفوف الفريق الكاتالوني الذي تركه صيف عام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو. كما حضر اللقاء ايضا مدير اعمال نيمار بيني زاهافي، اما من الجانب الباريسي فتواجد المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو والمدير العام جان كلود بلان.

واشارت تقارير بان نيمار ابلغ ليوناردو الاثنين بانه يريد الانتقال الى برشلونة وليس الى أي نادٍ آخر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الاسبانية الى ان اجتماع الثلاثاء سيكون "حاسما" بين ادارة الناديين "بعد فشل التوصل الى اتفاق في الاجتماع الاول" منتصف الشهر الحالي.

أضافت الصحيفة "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 ايلول/سبتمبر" موعد اقفال باب الانتقالات. تابعت "سيقدم برشلونة عرضا بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة الى ان الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

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وذكرت قناة "لاسيكستا" الاسبانية ان نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الاسبانيين ويوفنتوس الايطالي، سيتخلى عنه سان جرمان على سبيل الاعارة مع خيار اجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، او بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.

وكان المدرب الألماني توماس توخل أحال الى إدارة نادي باريس سان جرمان، سائليه بشأن ما اذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت الأحد على تولوز في الدوري المحلي "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحا".

وشدد ان نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود الى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو العائد الى الادارة الرياضية للنادي بعد غياب ستة اعوام "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جرمان فوزين وخسارة في المراحل الثلاث الاولى من موسم 2019-2020، اذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية ثم فاز على تولوز 4-صفر في الثالثة.

لكن الفريق المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، تعرض لصفعة قوية تمثلت باصابة مهاجميه النجم الشاب كيليان مبابي والاوروغوياني إدينسون كافاني.

وأمل قائد دفاع سان جرمان البرازيلي تياغو سيلفا في مقابلة مع قناة "أر أم سي" في بقاء مواطنه الغائب عن المراحل الثلاث الاولى من الدوري الفرنسي "آمل في بقائه.

نعم ابلغته هذا الامر. لكن لا يمكنني ان اقول له هذا الامر كل يوم. لا أعلم تماما ماذا يحصل بينه وبين النادي. آمل في انتهاء فترة الانتقالات لانني لم أعد احتمل هذا الامر".

وغاب نيمار عن معظم القسم الثاني من الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد إصابة في مشط القدم، مماثلة لتلك التي أبعدته لأشهر في الموسم الأول في باريس، قبل أن يصاب مجددا وهذه المرة في الكاحل قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده في صيف العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف تموز/يوليو، أن "ريمونتادا" برشلونة على حساب سان جرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكاتالوني إيابا على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهابا في باريس 4-صفر)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.