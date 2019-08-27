روبليف يطيح بتيتيباس من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

لجأ الروسي اندريه روبليف لأداء قوي ومتسق من الخط الخلفي ليتغلب على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثامن بنتيجة 6-4 و6-7 و7-6 و7-5 اليوم الثلاثاء ليبلغ الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



وهاجم روبليف المصنف 43 على العالم، الذي حقق قبل أسبوعين أكبر انتصار في مسيرته عندما تغلب على روجر فيدرر في الدور الثالث لبطولة سينسناتي، تيتيباس بوابل من الضربات الأمامية وكسر ارسال منافسه خمس مرات خلال اللقاء.

وقدم روبليف أداء مثاليا من خلال تسديد الضربات طوال المباراة وبينما حاول تيتيباس ابعاده عن الخط الخلفي خلال اللقاء، التزم اللاعب الروسي بخطة اللعب التي وضعها ليتفوق في صراع بين لاعبين يبلغان من العمر 21 عاما والذي استمر نحو أربع ساعات.

وقال روبليف "كلانا شعر بالتعب. بدأ في الشعور بشد...شعرت بشد خلال المباراة وحاولت الا أظهره.

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"عندما تفوز بمباريات مثل هذه، فإن هذا يمنحك الكثير من الثقة".

وتلقى تيتيباس، الذي كان أفضل عرض يقدمه في البطولات الأربع الكبرى هو عندما بلغ الدور قبل النهائي في استراليا المفتوحة هذا العام، تحذيرا بسبب مدربه وذلك بعد سلوك والده في بداية المجموعة الثالثة للمباراة على ملعب لويس ارمسترونج.

وبدا اللاعب اليوناني، عقب شوط واحد من ارتكابه مخالفة بخصوص زمن الارسال في المجموعة الرابعة، غاضبا عندما لم يمنحه الحكم وقتا إضافيا أثناء تبادل طرفي الملعب وذلك لتغيير رابطة الرأس.

وقال تيتيباس الغاضب للحكم "انت غريب الأطوار. أنت غير الأطوار للغاية".