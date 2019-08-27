دينامو زغرب الكرواتي يلحق بركب المتأهلين لدوري أبطال أوروبا

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 خطف دينامو زغرب الكرواتي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تعادله مع روزنبرج النرويجي 1 / 1 .

Advertisements واستفاد الفريق الكرواتي من فوزه ذهابا 2 / صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات فائزا بمجموع المباراتين 3 / 1 . وتقدم روزنبرج في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه النيجيري بابجيد ديفيد، قبل أن يدرك الفريق الكرواتي التعادل عبر عامر جوجاك في الدقيقة .81 Advertisements

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