النجم الأحمر الصربي يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
تأهل النجم الأحمر الصربي إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد تعادله إيابا على ملعبه مع يانج بويز السويسري 1 / 1 ، ضمن مباريات الدور المؤهل لدور المجموعات من المسابقة.
واستفاد النجم الأحمر من تعادله ذهابا /2 2 ، ليتأهل إلى دور المجموعات بعد أن تعادلا 3/3 في مجموع المباراتين مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.
وتقدم الفريق الصربي في الدقيقة 59 عن طريق أليكسا فوكانوفيتش، قبل أن يتعادل الفريق السويسري في الدقيقة 82 عن طريق الفاردو بن محمد بالخطأ في مرمى فريقه.
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