العربي يقود أولمبياكوس للتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أوروبا

Advertisements الثلاثاء 27 أغسطس 2019 قاد المغربي يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني فريقه للفوز على كراسنودار الروسي 2 / 1 ، في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Advertisements وسجل العربي هدفي أولمبياكوس في الدقيقتين 11 و 47، فيما سجل دانييل أوتكين هدف الفريق الروسي الوحيد في الدقيقة العاشرة. وكان أولمبياكوس فاز ذهابا 4 / صفر، ليتأهل إلى دور المجموعات من المسابقة بمجموع المباراتين 6 / .1 Advertisements

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