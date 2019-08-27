بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بنزيما
كشف تقرير صحفي إسباني، على نجاح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى، في إقناع إدارة الملكى بالحصول على عقد جديد عقب المستوى المميز الذي قدمه خلال أول مباراتين في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد على الترتيب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ABC" الإسبانية، فإن ناجي ريال مدريد سيجدد عقد لاعبه كريم بنزيما هذا الموسم 2019-2020، مع العلم بأن عقده الحالي مع الملكي ينتهي عام 2021.
وأوضحت التقارير أن بنزيما هو اللاعب الوحيد الذي تطور بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الحرس القديم، خلال الصيف الماضي لنادي يوفنتوس الإيطالي.
ومن الجدير بالذكر ان كريم بنزيما قد تمكن من تسجيل 224 هدفاً مع ريال مدريد حتى الآن، (150 هدف في الليجا)، مع العلم ان المهاجم الفرنسي بدأ موسمه بهدفين وأسيست في مباراتين.
وتمكن البنزو مهاجم ريال مدريد من إحراز هدفًا أمام سيلتا فيجو وأخر ضد بلد الوليد، وساهم بشكل مباشر في حصد 4 نقاط لمصلحة فريقه، ليؤكد مجددًا أنه اللاعب الأفضل في الفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي
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