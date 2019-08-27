برشلونة ينتظر رد ديمبلي لحسم صفقة نيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

نيمار وديمبلي

بات الدولي القرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفربق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أخر آمال برشلونة الإسباني لحسم صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية المقرر غلقها في اليوم الثاني مت شهر سبتمبر الجاري.

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وأكدت تقارير صحفية فرنسية، على وجود اتصال دائم بين توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، وديمبلي نجم برشلونة، وذلك منذ شهر بونيو الماضي، في طل رغبة توخيل في الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار دا سيلفا، الذي أصبح على مشارف الرحيل عن الفريق الباريسي، بعد إثارته للعديد من المشاكل داخل أروقة حديقة الأمراء.

وأضافت الصحبفة، أن ديمبلي يحظى بمتابعة كبيرة من جانب توماس توخيل، وكان يرغب حينها في التعاقد معه إلا أنه قرر الذهاب إلى برشلونة الإسباني ورفض العرض الفرنسي، ليزين الجوهرة الفرنسية قائمة البلوجرانا منذ عام 2017، ليخوض مع الفريق 66 مباراة، نجح خلالها في إحراز 18 هدفًا وصناعة 17 آخرين.