ريال مدريد يُكشر عن أنيابه بعد دخول برشلونة في صفقة نيمار

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
يخطط ريال مدريد للثأر من الصفقة التي يبرمها حاليا برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، منتظرا نتيجة تلكل المفاوضات التي تسري في العاصمة الفرنسية باريس.
لن يقف ريال مدريد مكتوف الأيدي أمام صفقة ضم لاعب باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلا أنه ينتظر القرار النهائي في المفاوضات بين النادي الباريسي وبرشلونة الإسباني.
وذكرت مصادر مقربة أن الملكي أرسل إلى باريس وكيل اللاعبين البرازيلي فاغنر ريبيرو الذي يحظى بثقة عائلة نيمار والذي شارك أيضاً في صفقة انضمام البرازيلي إلى الكتالوني بالعام 2013.
وينتظر فاغنر إنتهاء المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان، حتى ينوب عن الريال للتفاوض بشأن ضم البرازيلي إلى صفوف الميرينغي ومن المتوقع أن يلجأ إليه الملكي فيما بعد بشأن ضم الفرنسي كيليان مبابي.
وكان فاغنر قد حط الرحال في باريس قادماً من البرازيل وإلتقى عائلة نيمار، الذي يريد الانتقال إلى صفوف البلوغرانا، إلا أن الوكيل البرازيلي نصح مواطنه بعدم الإعلان عن رغبته، حتى تكون أمامه فرصة بالرحيل إلى أي من الأندية المهتمة بضمه مثل ريال مدريد ويوفنتوس في حال فشل المفاوضات بين برشلونة وسان جيرمان.
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