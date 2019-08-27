شقيق بول بوجبا يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

بوجبا

صرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء، أنه يمكن أن يلعب مع شقيقه في نفس الدولة هذا الموسم.



وقد تعاقد ماتياس بوجبا مع نادي ماتشينجو الإسباني خلال هذا الموسم في صفقة انتقال حر قادماً من فريق تور الفرنسي .

واشارت تقارير بان بول بوجبا قريباً من الانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي في الحصول على خدماته.

وقال شقيق بول بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "عاجلًا أم آجلا سنلعب أنا وبول في نفس الدولة، وربما هذا الموسم".

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وتابع: "ولكن هذا الأمر لا يتوقف عليه فقط، هو يمتلك عقداً مع ناديه".

وبسؤاله عن إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد: لا أعرف كيف ستنتهي هذه القصة، يقدم بول بلاءً حسنًا في انجلترا".

وتابع ماتياس: "مستقبله يعتمد على الناديين يونايتد ومدريد، إن كان ريال مدريد يريد شراءه وإن كان يونايتد يرغب في بيعه".

واختتم شقيق بوجبا تصريحاته: "يعرف العالم أجمع إعجاب شقيقي بمدريد وزيدان".

كما ان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يصؤ على ضم مواطنه بول بوجبا إلى "سانتياجو برنابيو" وذلك رغم إغلاق سوق الانتقالات في انجلترا وعدم الوصول لاتفاق مع مانستر يونايتد.

وكان نادي ريال مدريد قد دخل في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد على ضم بوجبا الذي لا يمانع في الرحيل عن صفوف الشياطين إلا أن إدارة ناديه ترفض التفريط في خدماته.