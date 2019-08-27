سانشيز في ميلانو خلال ساعات

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
سانشيز
أصبح النجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من الانتقال بقوة لصفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
شبكة «سكاي سبورتس» في إيطاليا ذكرت اليوم الثلاثاء أن مسئولي الإنتر لديهم ثقة كبيرة في حسم المفاوضات على ضم سانشيز خلال الساعات المقبلة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي يوم 2 من شهر سبتمبر القادم.
وبحسب سكاي فإن إنتر يأمل في ضم سانشيز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حيث أشارت إلى أن الصفقة ستكلف خزائن الفريق الإيطالي ما يقرب من 11 مليون جنية إسترليني.
وأضافت الشبكة إلى أن إنتر ميلان يأمل في أن لا تؤثر إصابة نجم يونايتد أنتوني مارسيال أمام كريستال بالاس في إنهاء ضم سانشيز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.
وكان إنتر ميلان قد تعاقد مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، قادمًا من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.
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