بارما يتعاقد مع بيتزيلا رسمياً

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب وكالات

أعلن نادي بارما الإيطالي، اليوم الثلاثاء تعاقده مع جيوسيبي بيتزيلا لاعب فريق أودينيزي على سبيل الإعارة مع الإلتزام بشراء اللاعب.

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ولم تكن هذه الصفقة مفاجأة ، حيث بدأ التواصل بين اللاعب وبارما قبل شهر.

وقضى بيتزيلا /21 عاما/ النصف الثاني من الموسم معارا لجنوه، ولكنه خاض خمس مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى.

ووقع اللاعب على عقد يبقيه مع بارما حتى نهاية شهر يونيو 2024.