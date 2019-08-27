بارما يتعاقد مع بيتزيلا رسمياً

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
وكالات
أعلن نادي بارما الإيطالي، اليوم الثلاثاء تعاقده مع جيوسيبي بيتزيلا لاعب فريق أودينيزي على سبيل الإعارة مع الإلتزام بشراء اللاعب.
ولم تكن هذه الصفقة مفاجأة ، حيث بدأ التواصل بين اللاعب وبارما قبل شهر.
وقضى بيتزيلا /21 عاما/ النصف الثاني من الموسم معارا لجنوه، ولكنه خاض خمس مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى.
ووقع اللاعب على عقد يبقيه مع بارما حتى نهاية شهر يونيو 2024.
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