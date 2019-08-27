Advertisements
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
صعد المنتخب المصري الناشئين للكرة الطائرة إلى دور الثمانية بمونديال الطائرة المقام حاليا بتونس بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ16 للبطولة.
وتغلب منتخب مصر على نظيره النيجيري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وكانت نتائجها كالتالي( 25-16، 25-20، 29-27).
وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-16، وشهد الشوط الثاني تقدم نيجيريا في البداية لكن ناشئو الفراعنة نجحوا في العودة وحسم الشوط لصالحهم بنتيجة 25-20.
وتكرر الأمر مرة أخرى في الشوط الثالث وتقدم المنتخب النيجيري حتى كان على مقربة من حسمه عندما أصبحت النتيجة 24-21، لكن لاعبو مصر نجحوا في العودة للشوط والتعادل 24-24، قبل ان يحسموه لصالحهم بنتيجة 29-27.
وبهذه النتيجة وضع منتخب الناشئين قدمه ضمن الثمانية الكبار لمونديال الطائرة.
وستلتقي مصر مع روسيا البيضاء، بعد فوز الأخيرة على التشيك 3-0 في عدد الأشواط ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة، وكانت نتائجها كالتالي:( 25-23، 25-20، 25-20).
وستقام مباراة مصر مع روسيا البيضاء ضمن مباريات دور الثمانية غدا الأربعاء في تمام الثانية ظهرا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفوز على نيجيريا وتتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين للطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.