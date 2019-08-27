مصر تفوز على نيجيريا وتتأهل لدور الثمانية بمونديال الناشئين للطائرة 

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صعد المنتخب المصري الناشئين للكرة الطائرة إلى دور الثمانية بمونديال الطائرة المقام حاليا بتونس بعد تغلبه على نظيره النيجيري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت بينهما في دور الـ16 للبطولة.



وتغلب منتخب مصر على نظيره النيجيري بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، وكانت نتائجها كالتالي( 25-16، 25-20، 29-27).

وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-16، وشهد الشوط الثاني تقدم نيجيريا في البداية لكن ناشئو الفراعنة نجحوا في العودة وحسم الشوط لصالحهم بنتيجة 25-20.

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وتكرر الأمر مرة أخرى في الشوط الثالث وتقدم المنتخب النيجيري حتى كان على مقربة من حسمه عندما أصبحت النتيجة 24-21، لكن لاعبو مصر نجحوا في العودة للشوط والتعادل 24-24، قبل ان يحسموه لصالحهم بنتيجة 29-27.

وبهذه النتيجة وضع منتخب الناشئين قدمه ضمن الثمانية الكبار لمونديال الطائرة.

وستلتقي مصر مع روسيا البيضاء، بعد فوز الأخيرة على التشيك 3-0 في عدد الأشواط ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة، وكانت نتائجها كالتالي:( 25-23، 25-20، 25-20).

وستقام مباراة مصر مع روسيا البيضاء ضمن مباريات دور الثمانية غدا الأربعاء في تمام الثانية ظهرا.