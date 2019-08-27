يورينتي يقترب من العودة مجددا لصفوف نابولي

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019
اقترب فريق نابولي من استعادة فرناندو يورينتي لاعبه السابق ولاعب توتنهام الحالي، وذلك خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.
ولم يجدد يورينتي تعاقده مع توتنهام الإنكليزي، وفضل النادي اللندني الاعتماد على هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.
وبحسب الصحيفة الإيطالية عرض نابولي على يورينتي عقداً يمتد لعامين، يحصل فيه على 2.5 مليون يورو سنوياً بالإضافة إلى مليون يورو يتحصّل عليها وكلاؤه.
وتشير مصادر الصحيفة أن النادي إتجه للخيار البديل بالتعاقد مع المهاجم الإسباني على ما يبدو بعد تعثّر صفقة انتقال ماورو إيكاردي إلى النادي الجنوبي.
ولعب الإسباني المتوج بكأس العالم 2010 بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس، حيث انتقل إلى هناك في تموز 2013 قبل أن يرحل بعد ذلك بعامين إلى إشبيلية في صفقة انتقال حر، بعد ذلك اتجه إلى الدوري الإنكليزي مع سوانزي سيتي قبل أن يتجه إلى توتنهام مقابل 15 مليون يورو، والآن هو لا يرتبط بعقد مع أي ناد.
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