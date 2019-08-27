5 قرارات حاسمة من الاتحاد المصري لكرة السلة

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامات مالية على اللاعبين، إبراهيم الجمال، عمر طارق، رميح سامح، عمرو الجندي.



وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، إن هذه العقوبات جاءت بعد التحقيقات والاطلاع على تقرير الجهاز الفني بشٱن عدم انضمامهم لمنتخب مصر المشارك في بطولة الأفرو كان ٢٠١٩.

ووقع الاتحاد غرامة مالية قدرها ٧٥ ألف جنيه على اللاعب إبراهيم الجمال، و٥٠ ألف جنيه على اللاعب عمرو الجندي بالإضافة إلى ٢٥ ألف جنيه بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، و٣٠ ألف جنيه على اللاعب عمر طارق، و١٥ ألف جنيه على رميح سامح.

وذكر الاتحاد المصري لكرة السلة، انه راعى التاريخ السابق للاعبين ومشاركتهم المستمرة مع منتخب مصر في البطولات السابقة.

ونبه الاتحاد على جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بالانضمام للمنتخب حتى لا يكونوا عرضة للإيقاف أو الشطب وفقا للائحة الاتحاد.

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وقرر الاتحاد الموافقة على مشاركة سيدات الأهلي في تصفيات المنطقة الخامسة بصفته بطلا للدوري، وبصفة أحتياطية فريق سبورتنج.

وقرر الاتحاد إيقاف اللاعب كريم هشام عبد الفتاح، لاعب المصرية للاتصالات واحالته للتحقيق مع مخاطبة ناديه لارسال كافة المستندات الخاصة باللاعب للعرض على لجنة شئون اللاعبين.

كما قرر الاتحاد النظر في دخول الجماهير المباريات لحين الحصول على الموافقات الآمنية، مع تفويض الأستاذ محمد فتحي عضو مجلس الإدارة بتقديم دراسة لدخول الجماهير المباريات.