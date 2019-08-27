لوف يكشف قريباً عن قائمة منتخب ألمانيا

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

أعلن اليوم الثلاثاء، أن مدرب منتخب ألمانيا، يواخيم لوف، سيكشف بعد غد الخميس عن قائمة المنتخب للمباريات المقبلة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



يتوقع أن يعيد لوف كلا من توني كروس، ومارك أندري تير شتيغن، بعد أن غابا عن قائمة المنتخب في مباراتيه السابقتين بالتصفيات في يونيو الماضي.

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وكان لوف غاب أيضاً عن المباراتين أمام بيلاروسيا وإستونيا، بسبب دخوله المستشفى للعلاج من مشكلة صحية، لكنه سيعود إلى مقاعد الجهاز الفني عندما يلتقي المنتخب الألماني نظيره الهولندي في هامبورغ في 6 سبتمبر (أيلول)، وكذلك في المباراة أمام أيرلندا الشمالية المقررة في بلفاست بعدها بثلاثة أيام.

ويفتقد لوف جهود ليروي ساني، والذي لا يتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل مارس (آذار) المقبل، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة.