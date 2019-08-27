ريسك تفوز على موجوروزا وتتأهل للدور الثاني في فلاشينج ميدوز

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الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب وكالات

فجرت لاعبة التنس الأمريكية أليسون ريسك واحدة من المفاجآت المبكرة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم وأطاحت بالإسبانية جاربين موجوروزا المصنفة الأولى على العالم سابقا من الدور الأول للبطولة.



وتأهلت ريسك إلى الدور الثاني للبطولة بجدارة اثر فوزها الثمين اليوم الثلاثاء على موجوروزا المصنفة الـ24 للبطولة.

وقلبت ريسك هزيمتها في المجموعة الأولى من المباراة إلى فوز ثمين 2 / 6 و6 / 1 و6 / 3 على موجوروزا التي اعتلت صدارة التصنيف العالمي للمحترفات في 2017 لكنها تحتل الآن المركز 27 عالميا.

وتلتقي ريسك في الدور الثاني للبطولة مع اللاتفية إيلينا أوستابينكو التي تأهلت إلى الدور الثاني بالفوز على الصربية ألكسندرا كرونيتش 6 / 3 و7 / 6 (9 / 7).

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حجزت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا مقعدها بجدارة في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم بفوزها على مواطنتها دينيسا أليرتوفا 6 / 2 و6 / 3 اليوم الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.

وتلتقي كفيتوفا المصنفة السادسة للبطولة في الدور الثاني مع الألمانية أندريا بيتكوفيتش التي تغلبت على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو 6 / 3 و6 / 4 .

ولحقت السويسرية بليندا بنشيتش بقافلة المتأهلات للدور الثاني في البطولة بفوزها على ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورج 6 / 3 و6 / 2 .

ولم تجد بينشيتش المصنفة الثالثة عشر للبطولة صعوبة كبيرة في الفوز على منافستها والتأهل للدور الثاني الذي تلتقي فيه مع الفرنسية أليز كورنيه التي تأهلت لنفس الدور بالفوز على الأمريكية جيسيكا بيجولا 6 / 2 و6 / 3 .

وأفلتت الألمانية جوليا جورج المصنفة 26 للبطولة من كمين منافستها الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا وحجزت مقعدها في الدور الثاني بالفوز 1 / 6 و6 / 1 و7 / 6 (7 / 1) .

وتلتقي الألمانية جورج في الدور الثاني مع الأمريكية فرانشيسكا دي لورنزو المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) والتي تأهلت لنفس الدور بالفوز على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 2 .